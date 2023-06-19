В ЦИК заявили о создании в новых регионах России 100 территориальных избиркомов

Зампред Центризбиркома Николай Булаев уточнил, что формирование УИК, которых около 2 тыс., продолжается

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Территориальные избиркомы (ТИК) в четырех новых субъектах РФ практически полностью сформированы, их 100. Об этом в понедельник журналистам сказал зампред ЦИК РФ Николай Булаев.

15 июня ЦИК РФ после консультаций с Минобороны и ФСБ назначил выборы депутатов заксобраний и представительных органов муниципальных образований в четырех новых регионах РФ на 10 сентября.

"Практически полностью сформированы ТИК, их 100 в четырех новых субъектах РФ. И есть УИК, которых без малого 2 тыс., но их формирование продолжается", - сказал Булаев.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.