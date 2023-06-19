МИД РФ: большинство стран Африки дали согласие на участие в саммите в Петербурге

В министерстве отметили, что это мероприятие призвано дать мощный импульс для развития отношений России с континентом

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Большинство африканских стран дали согласие на участие в саммите Россия - Африка, который пройдет в конце июля в Санкт-Петербурге. Об этом заявил в понедельник посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата "Форума партнерства Россия - Африка" Олег Озеров на круглом столе в Совете Федерации.

"Я могу подтвердить, что уже большинство стран континента дали согласие принять участие [в саммите]", - указал Озеров.

Дипломат отметил, что это мероприятие призвано дать мощный импульс для развития отношений России с континентом. "По линии МИД РФ ведется активная работа с африканскими партнерами. За последний год [министр иностранных дел России] Сергей Викторович Лавров совершил уже четыре поездки на континент, последняя из которых - Бурунди, Кения, Мозамбик, ЮАР - состоялась чуть больше недели назад. И все они подтвердили, что руководство африканских стран связывает с петербургским саммитом еще большие надежды, чем с сочинским мероприятием", - добавил он.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 26-29 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".