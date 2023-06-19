В ОП РФ считают провокацией заявления ООН о допуске в зону ЧС после теракта на ГЭС

Координатор ООН по гуманитарным вопросам на Украине Денис Браун ранее отметил, что организация не оставит своих попыток получить гуманитарный доступ к подконтрольным России районам на левом берегу Днепра для оказания помощи

ГЕНИЧЕСК, 19 июня. /ТАСС/. Российские общественники восприняли как провокацию и элемент информационной войны заявления ООН о якобы попытках добиться допуска в зону ЧС после разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС, сообщил в понедельник ТАСС первый зампред комиссии по СМИ и массовым коммуникациям Общественной палаты РФ (ОП), зампред региональной ОП, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич.

Ранее представители специализированных учреждений ООН, в том числе Всемирной организации здравоохранения и Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, заявляли на брифингах в Женеве, что на российской территории в пострадавших от разрушения Каховской ГЭС районах они не присутствуют и ждут на этот счет зеленый свет от РФ. Накануне координатор ООН по гуманитарным вопросам на Украине Денис Браун отметил, что ООН не оставит своих попыток получить гуманитарный доступ к подконтрольным России районам на левом берегу Днепра для оказания помощи.

"Нужно разбираться, кто конкретно просил, когда, к кому было обращение, какой состав делегации, фамилии участников? Этого же ничего нет. Мы воспринимаем эти заявления ООН, как акт информационной войны и провокации", - сказал Малькевич.

По мнению Малькевича, представители ООН должны предъявить письма, которые направлялись в адрес российских властей, и полученные ответы. "Мы наоборот заинтересованы в том, чтобы мировое сообщество могло непредвзято посмотреть, увидеть последствия катастрофы, которую сотворил киевский режим, разрушив Каховскую ГЭС", - добавил он.