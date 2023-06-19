19 июня, 11:26,
обновлено 19 июня, 11:38

МИД РФ: деятельность США по торпедированию подготовки саммита Россия - Африка нарастает

Посол по особым поручениям Олег Озеров отметил, что подготовка "проходит в очень сложных условиях"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Лидеры стран Африки испытывают колоссальное давление со стороны Вашингтона, деятельность которого по торпедированию подготовки саммита Россия - Африка только нарастает. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата "Форума партнерства Россия - Африка" Олег Озеров.

"Мы знаем, что африканские лидеры испытывают сейчас беспрецедентное давление, прежде всего со стороны США, чья деятельность по торпедированию предстоящей встречи в верхах в Санкт-Петербурге продолжает набирать обороты", - сказал он на круглом столе в Совете Федерации. "Они идут, как на Украине, по линии эскалации, - отметил дипломат. - Чем хуже дела идут, тем больше они упираются".

Подготовка саммита, по словам Озерова, "проходит в очень сложных условиях". Вместе с тем, указал он, большинство государств Африки видят в России союзника, который борется с неоколониальным господством Запада, с постколониализмом, а также новые рынки, альтернативные США и ЕС. 

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