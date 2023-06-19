19 июня, 12:27

На втором саммите Россия - Африка планируют рассмотреть больше гуманитарных вопросов

По словам посла по особым поручениям МИД РФ Олега Озерова, наряду с обеспечением продовольственной и энергетической безопасности африканских государств Россия в числе приоритетов выводит "и тему передачи технологий, экспертизы, развития промышленности и критической инфраструктуры в Африке"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Обсуждение гуманитарных вопросов на втором саммите Россия - Африка, по сравнению с первым, будет шире. Об этом заявил в понедельник посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата "Форума партнерства Россия - Африка" Олег Озеров на круглом столе в Совете Федерации.

"По сравнению с сочинским саммитом [Россия - Африка] 2019 года, в этот раз будет значительно расширена гуманитарная составляющая мероприятия за счет включения в нашу дискуссию вопросов сотрудничества в сфере образования, здравоохранения, науки, культуры, СМИ, спорта, подготовки кадров, а также взаимодействия по линии молодежных и общественных объединений", - указал он.

По словам Озерова, наряду с обеспечением продовольственной и энергетической безопасности африканских государств Россия в числе приоритетов выводит "и тему передачи технологий, экспертизы, развития промышленности и критической инфраструктуры в Африке".

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 26-29 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие". 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация