Нарышкин: когда украинцы закончатся, по замыслам США и Британии, их заменят поляки и немцы

Англосаксы даже согласны на превращение Украины в "черную дыру" Европы, лишь бы не допустить ее сближения с Россией, считает глава СВР

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Вашингтон и Лондон рассчитывают, что, когда украинцы закончатся, на их место придут поляки, а затем и немцы, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в интервью "Российской газете", отрывок опубликован в понедельник на сайте издания.

"Когда украинцы, что называется, закончатся, на их место придут поляки, а затем, вероятно, немцы, - отметил он. - Звучит предельно цинично, но именно такова логика стратегических замыслов Вашингтона и Лондона, это ясно, в том числе, из документальных материалов".

США и Великобритания, по словам Нарышкина, "даже согласны на превращение Украины в "черную дыру" Европы, лишь бы не допустить ее сближения с Россией". "В оптике англосакской элиты украинцы являются "пушечным мясом", которое не жалко использовать, чтобы сберечь драгоценные жизни американских и британских военных", - указал он.

Глава СВР также отметил, что главной целью этой игры является нанесение России стратегического поражения. "США и Великобритания десятилетиями взращивали украинский национализм, с тем, чтобы в час "Ч" натравить его на нашу страну", - заключил он.