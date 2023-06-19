В МИД РФ заявили, что риски затягивания кризиса в Судане становятся все более зримыми

Как отметил источник в ведомстве, затягивание кризиса приведет к непредсказуемым последствиям для страны и всего региона

МОСКВА,19 июня. /ТАСС/. Затягивание кризиса в Судане приведет к непредсказуемым последствиям для страны и всего региона, и риски такого развития событий становятся все более зримыми. Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник в МИД РФ.

"С тревогой наблюдаем за кровопролитным вооруженным конфликтом в дружественном Судане. Столичная агломерация превратилась в поле боя. Население бежит из Хартума. Инфраструктура разрушена. Жертвами стали тысячи мирных граждан. Многие лишились домов и имущества. Все более зримыми становятся риски затягивания нынешнего разрушительного кризиса с непредсказуемыми последствиями как для страны, так и всего региона", - сообщил источник в ведомстве.

Собеседник агентства отметил, что все это - "прямой результат четырехлетних попыток насильственного насаждения искусственных западных "демократизаторских" шаблонов, глубоко чуждых простым суданцам, уважающим собственную идентичность, свои традиционные культурно-нравственные ориентиры и ценности". "При том, что подаются они в чрезвычайно привлекательной "обертке", под щедрые обещания помощи и "гарантии" быстрого роста благосостояния просто потому, что "все демократии процветают". На эту уловку велись многие, печальные результаты же "арабской весны" у нас перед глазами", - добавил он.

Ответственность за кризис

По его мнению, ответственность за развернувшийся в Судане кризис лежит на посольстве Соединенных Штатов в республике. "Прямая ответственность за происходящее лежит и на посольстве США в Хартуме, и его "подпевалах" из других западных дипмиссий", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что западные дипмиссии, шантажируя санкциями и доступом к финансовой помощи, форсировали реализацию рамочного политсоглашения. "Когда же "запахло жареным", они первыми бежали из суданской столицы, бросив на произвол судьбы суданцев с американскими и британскими паспортами", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "послушным инструментом в руках американских вершителей судеб" стала специальная политическая миссия ООН в Судане во главе с Фолькером Пертесом, упрямо навязывающая суданцам неинклюзивный политический процесс, целью которого является "приход к власти послушного Западу правительства". "Действуя напролом, разжигая внутренние противоречия и создавая иллюзию широкой поддержки своим "проектам", немец и его западные партнеры фактически подвели к нынешней эскалации, не заботясь о ее последствиях, - продолжил собеседник агентства. - Теперь же они пытаются изображать озабоченность и равноудаленность от обеих противоборствующих сторон. Вновь, как ни в чем не бывало, предлагают свои "добрые услуги" по преодолению кризиса и опять, что характерно, на своих условиях. И старательно выгораживают Фолькера Пертеса".

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который также руководит Суверенным советом, и главой сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало. Основные противоречия между этими двумя структурами связаны с вопросами о сроках и методах формирования единых суданских вооруженных сил, а также о том, кто должен стать главнокомандующим армией: профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало. 15 апреля начались столкновения между двумя структурами возле военной базы в городе Мерове, а также в столице Хартуме. По последним данным министерства здравоохранения Судана, с начала боев погибли более 3 тыс. человек, около 6 тыс. получили ранения.