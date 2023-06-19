В Тамбовской области районы преобразуют в муниципальные округа

В каждом округе будет один глава, назначаемый по итогам конкурса

ТАСС, 19 июня. Реформу 23 районов проведут в Тамбовской области, преобразовав их в такое же количество муниципальных округов, это позволит оптимизировать систему управления. В каждом округе будет один глава, назначаемый по итогам конкурса, один представительный орган и одна администрация, сообщила пресс-служба правительства региона.

"В Тамбовской области идет масштабная реформа местного самоуправления, в ходе которой вместо 23 муниципальных районов будут сформированы 23 муниципальных округа. Это позволит оптимизировать систему управления за счет создания единого механизма: один глава, один представительный орган, одна администрация", - говорится в сообщении.

Отмечено, что формирование муниципальных округов идет в тех же границах, в которых ранее существовали муниципальные районы.

В пресс-службе также сообщили, что для реализации реформы в регионе создана рабочая группа. Она проводит еженедельные совещания и помогает муниципалитетам решать проблемы, связанные с реформой. Как отметил глава региона Максим Егоров, проводимые преобразования получили общественную поддержку. "Подтверждение тому - социология и опросы общественного мнения, которые мы проводили до старта реформы, результаты публичных слушаний, голосование депутатов. Сейчас мы переходим к следующему этапу - формированию принципиально новых органов местного самоуправления", - приводит пресс-служба слова Егорова.

По его словам, глав муниципальных округов на конкурсной основе определят после выборов в Советы депутатов муниципальных округов первого созыва. Затем будут сформированы местные администрации и территориальные органы.