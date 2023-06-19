Политическая декларация саммита Россия - Африка близка к финализации

Как сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров, некоторые документы будут дорабатываться за оставшийся месяц

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Политическая декларация, которую планируется подписать на саммите Россия - Африка, близка к финализации, заявил журналистам посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата "Форума партнерства Россия - Африка" Олег Озеров.

"По каким-то документам мы близки к финализации, какие-то документы будут дорабатываться за оставшийся месяц. Если говорить о политической декларации, я не могу сказать, что она на выходе, но практически на 80-90% мы проработали этот документ. Осталось получить некоторые уточнения со стороны наших партнеров, учесть их замечания. Я думаю, что мы выйдем на консенсусный документ, как мы и планировали", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 26-29 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".