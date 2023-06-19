19 июня, 13:04,
обновлено 19 июня, 13:31

Грушко сообщил об отсутствии планов по встрече Лаврова с главой МИД Турции

Замглавы МИД РФ при этом заявил, что "такой контакт в обозримой перспективе без каких-то задержек состоится"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Встреча глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана пока не планируется, но есть установка на продолжение контактов. Об этом заявил в понедельник журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Нет, пока конкретных планов встречи министров нет, но условлено поддерживать динамику не только политических контактов, но и двусторонних отношений в целом. Я думаю, что такой контакт в обозримой перспективе без каких-то задержек состоится", - сказал замминистра, отвечая на соответствующий вопрос. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичТурцияРоссияГрушко, Александр Викторович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация