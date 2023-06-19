Замглавы МИД РФ прокомментировал слова президента Чехии в отношении россиян

По словам Александра Грушко, заявление Петра Павела вызывает сожаление и отражает соответствующую степень русофобии

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Заявление президента Чехии Петра Павела в отношении россиян вызывает сожаление и отражает соответствующую степень русофобии на Западе, отметил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Знаете, обычно мы стараемся не комментировать заявления президентов. В данном случае я оставляю это на его совести и на суд чешского народа, президентом которого он является. Это выражает ту степень русофобии, которая сегодня воцарилась в странах Западной Европы. По этому поводу можно только сожалеть", - сказал Грушко, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее президент Чехии Петр Павел в интервью заявил, что "за всеми гражданами России, проживающими в западных странах, нужно следить гораздо пристальнее, чем раньше", напомнив, что именно такой подход использовали США в отношении приехавших в начале Второй мировой войны японских граждан. Позднее пресс-секретарь президента Маркета Ржехакова пояснила, что речь шла не об "интернировании или каком-либо преследовании", а о наблюдении за теми россиянами, "у кого есть факторы риска".