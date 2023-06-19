19 июня, 13:13
Единый день голосования

Врио губернатора Чукотки Владислав Кузнецов первым зарегистрировался для участия в выборах

Другие политические партии пока не выдвинули своих кандидатов

ТАСС, 19 июня. Врио главы Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов первым подал документы в избирательную комиссию на выдвижение в качестве кандидата в губернаторы региона, сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале регионального отделения партии "Единая Россия".

"Первым кандидатом на выборах губернатора Чукотского АО стал Владислав Кузнецов от партии "Единая Россия". Он первым подал документы в избирательную комиссию", - говорится в сообщении.

Документы приняли и зарегистрировали. Другие политические партии пока не выдвинули своих кандидатов. Последний день подачи документов - 30 июня, а официальная регистрация кандидатов состоится 26 июля.

Ранее депутаты округа назначили на 10 сентября выборы губернатора региона. В единый день голосования на Чукотке также пройдут избирательные кампании по выборам главы поселка Угольные Копи, глав и совета депутатов Билибинского муниципального района и городского округа Эгвекинот, а также совета депутатов городского округа Певек.

Президент РФ Владимир Путин 15 марта принял досрочную отставку губернатора Чукотского автономного округа Романа Копина, который возглавлял регион с 3 июля 2008 года. Врио руководителя Чукотского АО назначен Владислав Кузнецов, бывший первый заместитель председателя правительства Луганской Народной Республики. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосованияЧукотский автономный округКузнецов, Владислав Гариевич
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