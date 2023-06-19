Еще три кандидата подали документы для участия в выборах губернатора Подмосковья

Документы предоставили Александр Наумов, Кирилл Жигарев и Анатолий Никитин

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Кандидаты от областных отделений КПРФ, ЛДПР и партии "Справедливая Россия - Патриоты - За Правду" подали в Избирательную комиссию Московской области документы на участие в выборах губернатора региона. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Мособлизбиркома.

"Избирательная комиссия Московской области продолжает прием документов [на выдвижение кандидатов] на должность губернатора Московской области. Сегодня документы на выдвижение лично представили: Александр Наумов от Московского областного отделения политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации"; Кирилл Жигарев от Московского областного отделения политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России; Анатолий Никитин от регионального отделения Социалистической политической партии "Справедливая Россия - Патриоты - За Правду" в Московской области", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что после принятия документов кандидатам были выданы письменные подтверждения о получении документов на выдвижение.

Ранее документы на участие в выборах подал выдвинутый Московским областным региональным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия" Андрей Воробьев, действующий губернатор региона.

В пресс-службе напомнили, что прием документов на выдвижение кандидатов на должность губернатора Московской области будет осуществляться до 18:00 29 июня.