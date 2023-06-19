Дума на этой неделе обсудит поправки о льготах при поступлении в вузы

Речь идет о квотах на прием участников СВО и детей медиков, умерших от COVID-19

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Госдума на этой неделе рассмотрит во втором чтении законопроект, который в том числе вводит льготные условия поступления в вузы для участников спецоперации и для детей медиков, погибших от COVID-19 при исполнении обязанностей. Об этом журналистам заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков по итогам заседания Совета Думы в понедельник.

"На этой неделе будут рассмотрены <…> изменения в закон об образовании в РФ, которыми прохождение военной службы по призыву приравнивается к индивидуальным достижениям абитуриентов, учитываемым при приеме на обучение по образовательным программам. И еще к этому закону добавлены очень важные поправки. В частности, участникам СВО предоставляется право поступать на бюджетные места в вузы в пределах отдельной квоты по выбору либо по результатам ЕГЭ, либо по результатам внутренних экзаменов вузов", - отметил Жуков.

Он добавил, что к документу также внесены поправки, предполагающие, что "детям медицинских работников, погибших от заболевания при исполнении трудовых обязанностей в период пандемии, предоставляется право поступать на бюджетные места в вузы по медицинским направлениям подготовки в пределах отдельной квоты без вступительных испытаний".