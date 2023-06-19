Нарышкин заявил, что все больше украинских чиновников не поддерживают Киев

Директор СВР отметил, что украинские дипломаты отказываются возвращаться на родину после командировок

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Все больше чиновников Украины не поддерживают Киев, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в интервью "Российской газете".

"Верно и то, что далеко не все представители украинского истеблишмента и госаппарата готовы, как говорится, "восславлять царствие Чумы" и участвовать в уничтожении собственного государства. Все больше чиновников и политиков не поддерживают киевский режим и не видят будущего у Украины при сохранении текущего курса", - сказал он.

Директор СВР отметил, что десятки и сотни украинских дипломатов отказываются возвращаться на родину после завершения командировок, не желая иметь ничего общего с киевским режимом.

"Очевидно, что при нынешних националистических властях никто из инакомыслящих на Украине не может открыто заявить о своей позиции из опасений навлечь репрессии на себя и своих родственников. Поэтому многие чиновники предпочитают покинуть страну, не желая иметь ничего общего с киевским режимом, - указал он. - Эта тенденция характерна в том числе для сотрудников украинского министерства иностранных дел, которые как никто другой осведомлены о реальных перспективах Украины. Десятки и сотни сотрудников украинских загранучреждений просто отказываются возвращаться на родину после завершения командировок".

Глава СВР также подчеркнул, что "так поступают даже националистически настроенные украинцы, поскольку и они все меньше верят в победу Киева".

Нарышкин обратил внимание на то, что в октябре прошлого года сотрудникам штаб-квартиры министерства иностранных дел и дипмиссий Украины был разослан список вакансий во внешнеполитическом ведомстве, в котором было около 100 или чуть больше должностей, а в январе 2023 года новый перечень насчитывал уже 140 позиций, "при том, что общий штатный список МИД Украины составляет порядка 600 сотрудников". "Проблема "невозвращенцев" среди персонала украинских загранучреждений, судя по поступающим в службу данным, приобретает масштабы, угрожающие обеспечению нормальной работы национального МИД", - заключил он.