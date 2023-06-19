Слуцкий назвал запрет партии "Шор" примером тоталитарных методов борьбы с инакомыслием

Глава комитета Госдумы по международным делам добавил, что Кишинев продолжает идти по пути неонацистского режима

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Запрет оппозиционной молдавской партии "Шор" является проявлением тоталитарных методов борьбы с инакомыслием. Такое мнение в понедельник выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

"Молдова продолжает идти по пути неонацистского укрорежима. Запрет молдавским Конституционным судом оппозиционной партии "Шор" - типичный пример борьбы с инакомыслием и, по сути, тоталитарных методов Третьего Рейха", - написал политик.

Он подчеркнул, что решение о роспуске партии "Шор" не имеет оснований и противоречит принципам свободы выражения мнений и создания политических объединений. "Единственная причина - махровая русофобия нынешних молдавских властей, подогреваемая коллективным Западом", - добавил Слуцкий.

В понедельник КС Молдавии постановил, что партия "Шор" считается вне закона, министерству юстиции поручено предпринять действия по ее исключению из регистра партий. При этом депутаты партии "Шор", а также избранники в других органах власти на местах не лишаются мандатов, а будут числиться независимыми без права вступления в другие фракции.

Решение КС приветствовали президент Молдавии Майя Санду, премьер Дорин Речан и спикер парламента Игорь Гросу. Лидер партии Илан Шор сообщил, что его сторонники продолжат массовые акции протеста с требованием отставки Санду, правительства и парламента, решение КС осудили представители других оппозиционных партий Молдавии.

В ноябре прошлого года правительство Молдавии попросило КС проверить законность деятельности партии "Шор", которая выступала организатором массовых акций протеста в Кишиневе. В кабмине обвиняли партию в незаконном финансировании и планах "саботирования проевропейского курса страны". Венецианская комиссия, куда обратился КС с просьбой дать оценку запросу кабинета, указала, что признание той или иной политической партии неконституционной будет вмешательством в право на свободу объединений. Однако, добавили в организации, последнее слово остается за молдавскими судьями.