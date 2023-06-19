19 июня, 15:34

Лавров прибыл в Минск для участия в заседании СМИД ОДКБ

© ТАСС/ Ruptly

Ожидается подведение итогов многостороннего сотрудничества в рамках организации и обсуждение перспектив дальнейшего взаимодействия

МИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в понедельник в столицу Белоруссии для участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) государств - участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает корреспондент ТАСС.

Ожидается, что стороны на заседании подведут итоги многостороннего сотрудничества в рамках организации и обсудят перспективы дальнейшего взаимодействия.

Кроме того, планируется, что главы делегаций, участвующих в заседании СМИД ОДКБ, встретятся с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

В ОДКБ входят Армения, председательствующая в этом году Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичБелоруссияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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