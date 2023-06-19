В посольстве РФ в Швеции напомнили о суде, который ждет иностранных наемников ВСУ

Бывший депутат Риксдага от партии "Шведские демократы" Каролина Нурденгрип теперь "воюет против русских", подписав трехлетний контракт с украинской армией и рассказывая, что "не смогла смотреть на себя в зеркало, если бы не сделала этого"

СТОКГОЛЬМ, 19 июня. /ТАСС/. Иностранных наемников ВСУ ждет суд по законам Российской Федерации. Об этом в понедельник напомнили в размещенном в соцсетях комментарии российского посольства статьи в газете Aftonbladet о том, как бывший депутат Риксдага (парламента) от популистской партии "Шведские демократы" Каролина Нурденгрип теперь "воюет против русских", подписав трехлетний контракт с ВСУ и рассказывая, что "не смогла смотреть на себя в зеркало, если бы не сделала этого".

"Поскольку Каролина, очевидно, замечталась, пора помочь ей спуститься с небес на землю, - говорится в комментарии посольства РФ. - Если (а это, к сожалению, большое "если") госпожа Нурденгрип намерена до конца выполнить условия своего трехлетнего контракта, то, скорее всего, ее ждет суд по законам Российской Федерации. И тогда ее перспектива - не "миллиарды миллиардов", а статья 359 Уголовного кодекса России - от семи до пятнадцати лет лишения свободы. И это наемникам еще повезло - в ДНР до вступления в состав нашей страны за это преступление предусматривалась смертная казнь".

43-летняя Нурденгрип была членом Риксдага с 2018 по 2022 год, в 2023 году она стала солдатом Интернационального легиона. Как рассказывается в статье, Каролина покинула парламент, по телефону попрощалась с мужем и в настоящее время находится "на одной из самых жарких линий фронта". В планах - если не "воевать до победы", то уж точно поучаствовать в "восстановлении [Украины] и заняться вопросами коррупции", ведь, по ее собственным словам, "однажды на эту страну польются миллиарды миллиардов".

"Для журналистов шведских СМИ, которые посчитали присоединение к бандеровцам героическим поступком, достойным целого разворота, хотели бы подчеркнуть: ваша "героиня" - на самом деле обыкновенная жадная до денег наемница, открыто это признавшая. А редакции ваших изданий фактически занимаются героизацией неонацизма, - считают в посольстве. - По-настоящему стыдно смотреть на себя в зеркало должно быть за участие в бесчисленных преступлениях ВСУ, одобрение убийств мирного населения и превращение в пособницу террористов. Поэтому лучше бы вы, Каролина, дальше просиживали стул в Риксдаге - может, избежали бы ожидающей всех наемников бандеровского режима незавидной участи".