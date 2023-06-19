В постпредстве РФ при ООН заявили, что Запад интересует не мир в Ливии, а ее углеводороды

Как отметил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, недопустимо "превращение Ливии в арену противоборства внешних сил, работающих на закрепление раскола внутри страны, усугубляющих нестабильность и хаос"

ООН, 19 июня. /ТАСС/. Запад заинтересован не в долгосрочном урегулировании ситуации в Ливии, а в ресурсном обеспечении своих экономических потребностей за счет ливийских углеводородов. Об этом заявил в понедельник первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Российская сторона считает контрпродуктивными любые односторонние инициативы, в том числе направленные "на создание форматов сопровождения урегулирования без участия всех влиятельных международных и региональных игроков, а также самих ливийцев". "Особую роль на этом решающем этапе приобретает и оперативная сверка с членами Совета Безопасности. Вновь подчеркиваем, что наша страна готова к конструктивному взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами", - сказал дипломат.

"На нынешнем - критическом для Ливии - этапе основной задачей мирового сообщества видим дальнейшее побуждение лидеров этой страны к сохранению и развитию позитивных тенденций последних месяцев, - отметил Полянский. - Недопустима ситуация, когда Ливия превращается в арену противоборства внешних сил, работающих на закрепление раскола внутри страны, усугубляющих нестабильность и хаос. На этом фоне очевидна двойная повестка наших западных коллег. Их цель прежняя - не долгосрочное урегулирование, а ресурсное обеспечение собственных экономических потребностей за счет ливийских углеводородов".

По словам первого зампостпреда РФ, стабильное функционирование нефтяного сектора в Ливии важно для послевоенного восстановления при том понимании, что природные ресурсы страны принадлежат в первую очередь ее гражданам. "Необходимо наводить порядок и в финансово-экономической области, опять-таки руководствуясь принципом ливийской принадлежности финансовых средств, в том числе на "замороженных" счетах, - отметил дипломат. - Нас по-прежнему беспокоит проблема незаконной миграции и распространения оружия в Ливии, которая влияет на безопасность как в самой стране, так и Сахаро-Сахельском регионе в целом. Рассчитываем на более эффективные инспекционные действия близ берегов Ливии, которые должны проводиться при неукоснительном соблюдении международного права".