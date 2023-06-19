Володин поручил оперативно подготовить поправки о льготах на поступление в вузы бойцов СВО

Спикер Госдумы отметил, что дети погибших от ковида медработников и участники СВО должны уже в этом году иметь возможность воспользоваться этими льготами и начать обучение

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам в приоритетном порядке подготовить поправки, чтобы уже в этом году участники специальной военной операции (СВО), а также дети погибших от ковида медработников могли воспользоваться льготами при поступлении в вуз и начать обучение, сообщили в пресс-службе Госдумы.

"Он поручил профильным комитетам в приоритетном порядке подготовить поправки с тем, чтобы уже в этом году дети погибших от ковида медработников и участники СВО могли воспользоваться этими льготами и начать обучение", - отметили в пресс-службе.

Так, согласно поправкам, участники СВО будут поступать в вузы в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний. Те, кто уже учится платно, смогут в приоритетном порядке перейти на бесплатное обучение, пояснили в пресс-службе.

"Правительство услышало инициативу депутатов о льготах при поступлении в вузы для участников СВО и детей врачей, погибших от ковида. Решение принято положительное", - приводится в сообщении слова Володина.

Он отметил, что все фракции поддержали внесение соответствующих поправок в закон "Об образовании", и предложил всем депутатам присоединиться к инициативе.

О подготовленных поправках ранее в понедельник на совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, обучающиеся на платной основе смогут в приоритетном порядке перейти на бесплатное обучение уже в 2023-2024 годах.

Как ранее сообщила пресс-служба Госдумы, Володин направил обращение премьер-министру с просьбой дать поручение проработать инициативы о льготном поступлении в вузы участников СВО и приеме без экзаменов в медицинские вузы детей врачей, погибших от ковида. В письме Володин отметил, что на заседании Госдумы 17 мая все фракции и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова "сформировали единую позицию - предлагается законодательно определить льготные условия для участников специальной военной операции при поступлении в высшие учебные заведения и переходе с платной формы обучения на бюджетную форму обучения". Также предлагается законодательно определить льготные условия при приеме на обучение (без вступительных испытаний) для детей медицинских работников, погибших от COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей, если они выбирают специальность в области здравоохранения.