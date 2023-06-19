МАГАТЭ заявило, что заранее получило уведомление о перевозке топлива с Ровенской АЭС

2 июня возобновились перевозки отработавшего топлива с действующих атомных электростанций Украины на площадку централизованного хранилища

ВЕНА, 19 июня. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) было заранее уведомлено о перевозке отработавшего топлива с Ровенской АЭС в хранилище отработавшего ядерного топлива в Чернобыле. Об этом заявили ТАСС в понедельник в пресс-службе организации.

"МАГАТЭ сообщило 2 июня, что перевозки отработавшего топлива с действующих атомных электростанций Украины на площадку централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива в Чернобыле были возобновлены спустя более года. Что касается последней такой перевозки с Ровенской АЭС в Чернобыль, МАГАТЭ было заранее уведомлено в соответствии с соглашением о гарантиях с Украиной и в процессе осуществлялись все необходимые меры по гарантиям и деятельность по верификации со стороны агентства", - говорится в комментарии.

В агентстве отметили, что проверка осуществлялась при погрузке топлива в контейнер. Материал был под контролем всю дорогу от Ровенской АЭС до хранилища в Чернобыле, где он "продолжает находиться по гарантиями МАГАТЭ".

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ сообщили ТАСС, что российская сторона получила данные о "решении Государственной инспекции ядерного регулирования Украины отправить на переработку партию облученного топлива с Ровенской АЭС, содержащего большое количество высокорадиоактивных материалов". Как сообщили в СВР, официально предназначенное для захоронения топливо перемещено в двух специальных транспортировочных контейнерах на площадку централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива в Чернобыле.