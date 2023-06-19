МИД России заявил, что соглашение о МИБ с Таджикистаном говорит о близости подходов стран

Документ о сотрудничестве в области международной информационной безопасности подписали 19 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Заключение соглашения между Россией и Таджикистаном о сотрудничестве в области международной информационной безопасности (МИБ) показывает близость или совпадение взглядов Москвы и Душанбе. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Соответствующий документ министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин подписали в понедельник.

"Документ подтверждает стратегический характер партнерства России и Таджикистана, показывает близость или совпадение подходов к МИБ. Он нацелен на дальнейшее развитие взаимодействия в соответствии с Уставом ООН, прежде всего его принципами суверенного равенства государств и невмешательства в их внутренние дела", - сообщили в министерстве.

В МИД РФ добавили, что документ предусматривает укрепление диалога компетентных ведомств, шаги по наращиванию экспертного потенциала, проведение консультаций. "В фокусе постоянного внимания - повышение защищенности информационных ресурсов России и Таджикистана от посягательств извне", - заключили в дипведомстве.