Россия выступила против политизации вопроса о Судане в СПЧ ООН

Москва также призвала стороны конфликта "предпринять незамедлительные шаги для прекращения вооруженного противостояния и обеспечения беспрепятственной деятельности международных гуманитарных организаций"

ЖЕНЕВА, 19 июня. /ТАСС/. Россия осуждает политизацию вопроса о событиях в Судане в Совете ООН по правам человека (СПЧ), считая контрпродуктивным "раскручивание" этой темы. Об этом заявила в понедельник ее делегация на проходящей в Женеве 53-й сессии СПЧ.

"Неизменно выступаем против политизации суданского сюжета с СПЧ. Раскручивание здесь этой темы контрпродуктивно и не способствует урегулированию кризиса в стране", - отметил в выступлении на заседании, посвященном Судану, российский дипломат Артем Исаков. "Народ Судана способен и должен самостоятельно решать внутренние проблемы. Международное же сообщество должно оказывать ему в этом посильное содействие", - сказал дипломат.

Москва призывает стороны конфликта "предпринять незамедлительные шаги для прекращения вооруженного противостояния и обеспечения беспрепятственной деятельности международных гуманитарных организаций". "Исходим из того, что любые разногласия могут быть урегулированы за столом переговоров", - констатировал представитель делегации РФ. Он подчеркнул, что особую тревогу вызывают нападения на сотрудников дипмиссий, враждебные действия в отношении посольств и представительств международных организаций в Хартуме.

Выступивший на сессии СПЧ с докладом о ситуации в Судане верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк сообщил, что с 15 апреля, когда в стране вспыхнул конфликт, по 12 июня включительно 958 гражданских лиц были убиты и 4 746 получили ранения. "Подлинные цифры, безусловно, гораздо выше", - заметил он. Свои дома покинули более 2,1 млн человек, включая 528 147, направившихся в соседние страны.