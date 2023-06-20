Лавров обсудит в Минске с коллегами по ОДКБ развитие внешних связей организации

По итогам заседания планируется одобрить несколько совместных документов

МИНСК, 20 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел государств - участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое пройдет во вторник в Минске.

Как сообщили в МИД РФ, участники заседания подведут итоги многостороннего сотрудничества в рамках ОДКБ и обсудят перспективы дальнейшего взаимодействия. В ходе мероприятия запланирован углубленный обмен мнениями о состоянии международной и региональной обстановки и ее влиянии на безопасность государств - членов организации, а также о дальнейших шагах по развитию внешних связей ОДКБ.

Ожидается, что по итогам заседания будет одобрено несколько совместных документов.

Участниками ОДКБ являются Армения, Белоруссия, председательствующая в организации в этом году, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Роль России и Белоруссии

Россия и Белоруссия отмечают ключевую роль ОДКБ в обеспечении региональной безопасности и стабильности, подтверждают необходимость совершенствования в рамках организации внешнеполитической координации, механизмов кризисного реагирования, наращивания потенциала в сфере борьбы с международным терроризмом, незаконными наркотиками и организованной преступностью.

Кроме того, Москва и Минск подчеркивали важность развития миротворческих сил организации и расширения круга ее партнерских связей. В совместном заявлении министров иностранных дел РФ и Белоруссии отмечалось, что белорусское председательство направлено на реализацию этих целей.

О новой стратегии

Наверняка не останется без внимания идея президента Белоруссии Александра Лукашенко от том, что странам ОДКБ целесообразно подумать над концепцией новой стратегии коллективной безопасности организации на период до 2035 года. По его словам, эта необходимость обусловлена и тем, что существующий документ был принят в 2016 году и рассчитан до 2025 года.

Лукашенко считает, что ОДКБ необходимо начать работу над согласованием подходов и выработкой соответствующих предложений относительно будущей архитектуры безопасности евразийского континента.

Угрозы для стран ОДКБ

Нет сомнений, что одной из тем обсуждения станет ситуация вокруг Украины. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отмечал, что провести демилитаризацию Украины нужно потому, что она представляет угрозу как для России, так и для стран ОДКБ в целом, в том числе с точки зрения применения ядерного оружия.

Лавров подчеркивал, что от руководителей США и остальных западных стран можно ждать чего угодно. Так, Запад заявляет о готовности передать Киеву истребители F-16. "Много разговоров о том, откуда эти самолеты будут взлетать. Наши вооруженные силы и Генеральный штаб ВС России все прекрасно понимают, докладывают верховному главнокомандующему. Мы должны иметь в виду, что одна из модификаций F-16 может "вмещать" ядерное оружие. Если они этого не понимают, то им грош цена как военным стратегам и планировщикам", - подчеркивал глава МИД РФ.

Очагом нестабильности продолжает оставаться Афганистан. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что Вашингтон намерен использовать потенциал незаконных вооруженных формирований в Афганистане для дестабилизации ситуации в регионе.

Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов отмечал, что в регионе Центральной Азии наблюдается рост угрозы проникновения экстремистской идеологии и террористических группировок на территорию государств - участников ОДКБ.

Кроме того, генсек организации указывал на сохраняющуюся напряженность в Кавказском регионе как следствие противоречий между Баку и Ереваном.

Размещение ТЯО в Белоруссии

В марте было объявлено, что Россия по просьбе Белоруссии разместит свое тактическое ядерное оружие (ТЯО) в республике, как это давно делают США на территории своих союзников.

По мнению заместителя директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперта клуба "Валдай" Дмитрия Суслова, такой шаг является сигналом о крайне дестабилизирующем характере политики гибридной войны западных стран против РФ и могут заставить Запад поменять эту политику.

В Минске подчеркивали, что размещение российского ТЯО в Белоруссии следует рассматривать в качестве мер реагирования на недружественные шаги Запада. "Это, к сожалению, вынужденный шаг, призванный остудить горячие головы западных политиков", - отмечал госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

При этом госсекретарь белорусского Совбеза обратил внимание на то, что "Польша уже второй год аналогичное намерение вынашивает и упрашивает" НАТО разместить ядерное оружие на ее территории.

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что первые российские ядерные заряды уже доставлены в Белоруссию, вся партия прибудет до конца года. При этом Путин пояснил, что данная мера - элемент сдерживания: "Чтобы все, кто задумываются о том, чтобы нанести нам стратегическое поражение, не забывали об этом обстоятельстве".

Услышат ли этот сигнал на Западе, покажет время. Однако пока США продолжают свою риторику. Так, президент США Джо Байден выразил мнение, что считает "совершенно безответственным" размещение тактического ядерного оружия России в Белоруссии.

Сотрудничество между организациями

Как отмечали в МИД Белоруссии, ожидается, что на заседании будет подробно рассмотрена тематика сотрудничества ОДКБ с другими международными организациями и объединениями, в частности ООН, СНГ и Шанхайской организацией сотрудничества.

Так, генеральный секретарь ОДКБ обсудил недавно на встрече с заместителем генерального секретаря ООН Розмари Дикарло перспективы интеграции миротворческого потенциала ОДКБ в соответствующие операции всемирной организации. Кроме того, в ходе встречи, было отмечено поступательное развитие рабочих контактов двух организаций в сфере поддержания международного мира и безопасности, включая борьбу с терроризмом, наркотрафиком, трансграничной преступностью и незаконной миграцией.