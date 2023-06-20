Глава Приамурья Василий Орлов подал документы на выборы губернатора региона

Он выдвигается на второй срок

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 июня. /ТАСС/. Глава Амурской области Василий Орлов первым подал документы на выдвижение своей кандидатуры в губернаторы региона на второй срок, сообщается во вторник в Telegram-канале избирательной комиссии Приамурья.

"Первый кандидат на пост губернатора Амурской области принес в Амуризбирком документы на выдвижение. Им стал действующий глава региона Василий Орлов, который представляет на этих выборах партию "Единая Россия", - говорится в сообщении.

Рабочая группа приняла пакет документов: заявление о согласии баллотироваться, сведения об образовании и месте работы, доходах и недвижимом имуществе и другие. Затем на заседании Амуризбиркома был зарегистрирован уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата Орлова. Следующий этап кампании - преодоление муниципального фильтра. По закону, кандидату на должность губернатора нужно заручиться поддержкой избранных глав и представительных органов муниципальных образований: собрать от 100 до 105 подписей. Также уже сейчас кандидат имеет право устраивать встречи с избирателями, знакомить их с предвыборной программой.

Ранее амурское отделение КПРФ выдвинуло кандидатом в губернаторы председателя амурского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Бориса Белобородова.

Период выдвижения будет длиться до 14 июля. Документы на регистрацию предоставляются до 24 июля. Выборы главы региона продлятся три дня - с 8 по 10 сентября.