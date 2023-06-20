В МИД РФ считают, что США мешают курдским организациям вести диалог с правительством Сирии

Замглавы внешнеполитического ведомства России Михаил Богданов назвал такую ситуацию неприемлемой

АСТАНА, 20 июня. /ТАСС/. Власти США, поддерживая некоторые курдские организаций в Сирии, мешают им вести диалог с Дамаском. Об этом заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов.

"Конечно, американцы опираются и поддерживают ряд курдских организаций, которые организовывают квазигосударство со своей администрацией. Это абсолютно неприемлемо. Это нарушение территориальной целостности и суверенитета сирийского государства. Мы, конечно, за решение проблем курдов через диалог, но, к сожалению, американцы в этом не заинтересованы и своим курдским союзникам не позволяют вести конструктивный диалог с Дамаском", - сказал Богданов.

Он отметил, что этот вопрос также будет обсуждаться во время переговоров по Сирии в Астане.

20-21 июня в Астане проходит международная встреча по Сирии в астанинском формате. В переговорах принимают участие делегации стран-гарантов - России, Турции и Ирана, а также представители правительства Сирии и сирийской оппозиции. В качестве наблюдателей ожидаются представители ООН, Иордании, Ливана и Ирака.