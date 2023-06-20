Россия надеется на продвижение работы по нормализации отношений Сирии и Турции

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов подчеркнул, что этот процесс должен строиться на принципах взаимоуважения, территориальной целостности, единства и суверенитета Сирии

АСТАНА, 20 июня. /ТАСС/. Россия рассчитывает на продвижение работы по дорожной карте, касающейся нормализации отношений Сирии и Турции. Об этом сообщил журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

"Проводится встреча четырех стран на уровне заместителей министров иностранных дел - Турции, Сирии, России и Ирана. Мы занимаемся проблематикой нормализации отношений между Дамаском и Анкарой", - сказал Богданов.

Он отметил, что этот процесс должен строиться на согласованных принципах взаимоуважения, территориальной целостности, единства и суверенитета Сирии. "Вы знаете, что 10 мая в Москве состоялась встреча министров иностранных дел России, Сирии, Турции и Ирана. Нам было поручено заниматься подготовкой дорожной карты этого процесса по нормализации межгосударственных отношений между Сирией и Турцией. Надеемся, что мы продвинемся тоже в этой работе", - пояснил спецпредставитель президента РФ.

20-21 июня в Астане проходит международная встреча по Сирии в астанинском формате. В переговорах принимают участие делегации стран-гарантов - России, Турции и Ирана, а также представители правительства Сирии и сирийской оппозиции. В качестве наблюдателей ожидается участие представителей ООН, Иордании, Ливана и Ирака.