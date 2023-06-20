20 июня, 05:11
Военная операция на Украине

Рогов сообщил об ударе РФ по местам расположения ВСУ и складам с боеприпасами в Запорожье

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", зафиксировано не менее семи прилетов ракет

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Места расположения Вооруженных сил Украины (ВСУ), склады с техникой и боеприпасами в контролируемом украинскими силами Запорожье в ночь на вторник подверглись ударам с российской стороны, происходят детонация и возгорание. Об этом сообщил в Telegram-канале председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Ранее Рогов сообщил, что серия взрывов прозвучала в городе Запорожье примерно в 01:00 мск.

"Сегодня ночью наша армия нанесла удар по объектам, используемым режимом [президента Украины Владимира] Зеленского для ведения войны, местам расположения боевиков ВСУ, а также складам техники и боеприпасов нацистов. <…> Долгий пожар и детонация на месте одного из прилетов", - написал он.

Рогов отметил, что зафиксировано не менее семи прилетов ракет. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация