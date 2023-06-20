Рогов сообщил об ударе РФ по местам расположения ВСУ и складам с боеприпасами в Запорожье

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", зафиксировано не менее семи прилетов ракет

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Места расположения Вооруженных сил Украины (ВСУ), склады с техникой и боеприпасами в контролируемом украинскими силами Запорожье в ночь на вторник подверглись ударам с российской стороны, происходят детонация и возгорание. Об этом сообщил в Telegram-канале председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Ранее Рогов сообщил, что серия взрывов прозвучала в городе Запорожье примерно в 01:00 мск.

"Сегодня ночью наша армия нанесла удар по объектам, используемым режимом [президента Украины Владимира] Зеленского для ведения войны, местам расположения боевиков ВСУ, а также складам техники и боеприпасов нацистов. <…> Долгий пожар и детонация на месте одного из прилетов", - написал он.

Рогов отметил, что зафиксировано не менее семи прилетов ракет.