"Единая Россия" выдвинула действующего губернатора на пост главы Новосибирской области

Выдвижение кандидатов продлится с 14 по 28 июня

НОВОСИБИРСК, 20 июня. /ТАСС/. Делегаты партийной конференции новосибирского отделения "Единой России" выдвинули действующего губернатора региона Андрея Травникова на выборы главы Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе партии во вторник.

"Единая Россия" выдвинула Андрея Травникова кандидатом от партии на выборы губернатора Новосибирской области", - сообщили в партии.

Андрей Травников был избран главой региона в 2018 году. Голосование на выборах губернатора в Новосибирской области будет трехдневным и назначено на 8, 9 и 10 сентября. Выдвижение кандидатов продлится с 14 по 28 июня. Ранее документы в избирком подали заместитель председателя правительства Алтайского края Андрей Щукин ("Коммунисты России"), депутат Горсовета Новосибирска Евгений Лебедев (ЛДПР) и депутат Заксобрания региона Роман Яковлев.