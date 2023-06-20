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Единый день голосования

"Единая Россия" выдвинула действующего губернатора на пост главы Новосибирской области

Выдвижение кандидатов продлится с 14 по 28 июня

НОВОСИБИРСК, 20 июня. /ТАСС/. Делегаты партийной конференции новосибирского отделения "Единой России" выдвинули действующего губернатора региона Андрея Травникова на выборы главы Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе партии во вторник.

"Единая Россия" выдвинула Андрея Травникова кандидатом от партии на выборы губернатора Новосибирской области", - сообщили в партии.

Андрей Травников был избран главой региона в 2018 году. Голосование на выборах губернатора в Новосибирской области будет трехдневным и назначено на 8, 9 и 10 сентября. Выдвижение кандидатов продлится с 14 по 28 июня. Ранее документы в избирком подали заместитель председателя правительства Алтайского края Андрей Щукин ("Коммунисты России"), депутат Горсовета Новосибирска Евгений Лебедев (ЛДПР) и депутат Заксобрания региона Роман Яковлев. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосования"Единая Россия"Травников, Андрей АлександровичНовосибирская область
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