20 июня, 06:11
Единый день голосования

Кандидат от КПРФ подал документы на выборы губернатора Новосибирской области

Кандидатуру Романа Яковлева пленум новосибирского обкома КПРФ поддержал 3 июня

НОВОСИБИРСК, 20 июня. /ТАСС/. Зампредседателя комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Законодательного собрания Новосибирской области, член фракции КПРФ Роман Яковлев подал документы в избирком для участия в выборах губернатора. Об этом сообщила пресс-служба обкома КПРФ во вторник.

"Мы подали документы. <…> Будем бороться за выход во второй тур, объединяя энергию молодежи и опыт старшего поколения", - передает пресс-служба КПРФ в Новосибирской области слова Яковлева.

Кандидатуру Яковлева пленум новосибирского обкома КПРФ поддержал 3 июня.

Голосование на выборах губернатора в Новосибирской области будет трехдневным и назначено на 8, 9 и 10 сентября. Выдвижение кандидатов продлится с 14 по 28 июня. Действующий губернатор Андрей Травников занял свой пост в 2018 году. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосованияКПРФНовосибирская область
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