Депутаты Башкирии доработали законопроект о чайлдфри с учетом мнения РПЦ

Документ повторно направлен в Госдуму

УФА, 20 июня. /ТАСС/. Позиция РПЦ о монашестве была учтена при доработке закона о чайлдфри в Госсобрании Башкирии. Документ повторно направлен в Госдуму, сообщила пресс-служба парламента республики во вторник.

"В прежней редакции под запретом оказалась бы информация о монашеском образе жизни, которая в принципе исключает деторождение. Мы провели консультации с представителями духовенства, общественными организациями и доработали законопроект с учетом их позиции. Новой редакцией законопроекта предлагается отнести к информации, запрещенной к распространению среди детей, информацию, пропагандирующую добровольный отказ от рождения детей, не связанный с медицинскими противопоказаниями и религиозными убеждениями", - приводятся в сообщении слова председателя парламента республики Константина Толкачева.

Доработанный проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 2 и 5 Федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" направлен в Государственную думу, добавили в пресс-службе.