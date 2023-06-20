КПРФ и ЛДПР выдвинули своих кандидатов на должность губернатора Тюменской области

Выборы пройдут 10 сентября 2023 года

ТЮМЕНЬ, 20 июня. /ТАСС/. КПРФ и ЛДПР выдвинули своих кандидатов на участие в выборах губернатора Тюменской области, кандидатом от компартии стал депутат областной думы Иван Левченко, от ЛДПР претендентом на пост главы региона стал Денис Садовников. О своих кандидатах партии сообщили на официальных страницах "ВКонтакте".

"Тайным голосованием был выдвинут кандидат на должность губернатора Тюменской области. Им стал депутат Тюменской областной думы от КПРФ Иван Левченко", - говорится в сообщении КПРФ.

В ЛДПР отметили, что "единогласным решением партийцев конференция утвердила Дениса Садовникова в качестве кандидата от ЛДПР на пост главы Тюменской области". Кроме этого, делегаты партии избрали будущих кандидатов на довыборы в Тюменскую областную думу.

Выборы на пост губернатора Тюменской области пройдут 10 сентября 2023 года.