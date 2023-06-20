20 июня, 07:51,
обновлено 20 июня, 08:17
Военная операция на Украине

СВР предложила работникам дипмиссий Украины за рубежом приезжать в Москву

В Службе внешней разведки обратились с таким заявлением на фоне чисток нелояльных Киеву сотрудников

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Служба внешней разведки РФ предложила работникам загранучреждений Украины приезжать в Москву для своей безопасности на фоне чисток нелояльных Киеву сотрудников. Об этом ТАСС заявили в пресс-бюро СВР.

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"Обращаемся к работникам украинских дипмиссий и представительств госорганов за рубежом. Если вы чувствуете ответственность за судьбу своей Родины, обеспечение мира и стабильности в Европе и испытываете на себе давление преступного киевского режима, ведущего Украину к национальной катастрофе, приезжайте в Москву, где вам и вашим близким будет гарантирована безопасность", - говорится в сообщении.

Как заявил директор СВР Сергей Нарышкин, "по поступающим в Службу внешней разведки сведениям, последствия неуклонной деградации внутриполитической и социально-экономической ситуации на Украине, а также реализуемые киевским режимом репрессивные методы управления государственным аппаратом все в большей степени затрагивают персонал украинских представительств за границей". "В загранучреждениях Украины проходят масштабные чистки, направленные на выявление нелояльных Киеву сотрудников и обеспечение их досрочного возвращения на родину", - сообщили в СВР.

Во внешней разведке отметили, что в таких условиях наряду с массовым исходом из Украины трудоспособного населения набирает обороты тенденция к невозвращению в Киев заканчивающих долгосрочные заграничные командировки представителей МИД, Минобороны, спецслужб и МВД. "В Службе внешней разведки Российской Федерации хорошо осведомлены о значительном числе украинских загранработников, уже принявших подобные решения или рассматривающих такой вариант в качестве наиболее приемлемого для себя и своей семьи", - отметили в СВР.

Там указали, что так поступают многие сотрудники украинских дипучреждений, аккредитованных в странах ЕС. "После завершения долгосрочной командировки они остаются в странах пребывания, меняя дипломатический статус на статус беженца. СВР России располагает аналогичными сведениями в отношении сотрудников загранучреждений Украины в странах Азиатско-Тихоокеанского региона", - заключили в СВР. 

Теги:
Нарышкин, Сергей ЕвгеньевичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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