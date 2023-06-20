Россия рассчитывает на конструктивное общение ученых на форуме РФ - Африка

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что коллективное обсуждение исторических предпосылок формирования современной системы международных отношений укрепляет диалог с партнерами из Китайской академии общественных наук

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Москва рассчитывает на конструктивное общение российских и зарубежных ученых на площадке предстоящего форума Россия - Африка. Об этом заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на общем собрании РИО.

"Рассчитываем на конструктивное общение с зарубежными учеными и на площадке предстоящего форума Россия - Африка", - сказал он. "Коллективное обсуждение исторических предпосылок формирования современной системы международных отношений укрепляет наш диалог с партнерами из Китайской академии общественных наук", - добавил Нарышкин.