20 июня, 08:01
Саммит Россия – Африка

Россия рассчитывает на конструктивное общение ученых на форуме РФ - Африка

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что коллективное обсуждение исторических предпосылок формирования современной системы международных отношений укрепляет диалог с партнерами из Китайской академии общественных наук

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Москва рассчитывает на конструктивное общение российских и зарубежных ученых на площадке предстоящего форума Россия - Африка. Об этом заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на общем собрании РИО.

"Рассчитываем на конструктивное общение с зарубежными учеными и на площадке предстоящего форума Россия - Африка", - сказал он. "Коллективное обсуждение исторических предпосылок формирования современной системы международных отношений укрепляет наш диалог с партнерами из Китайской академии общественных наук", - добавил Нарышкин. 

Теги:
Нарышкин, Сергей ЕвгеньевичРоссияСаммит Россия – Африка
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