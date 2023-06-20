"Единая Россия" в Приморье выдвинула на губернаторские выборы действующего главу региона

Этот пост сейчас занимает Олег Кожемяко

ВЛАДИВОСТОК, 20 июня. /ТАСС/. Региональное отделение партии "Единая Россия" выдвинуло на выборы главы Приморского края, которые состоятся в сентябре, действующего главу региона Олега Кожемяко. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе партии.

"Выдвинули действующего губернатора Олега Кожемяко на выборы", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что на конференции не рассматривался вопрос о переизбрании секретаря партии. Этот пост сейчас занимает Кожемяко.

На выборы, которые в Приморье будут проходить с 8 по 10 сентября, по данным избиркома, предоставлены документы о выдвижении еще двух кандидатов - Александра Андони от приморского краевого отделения коммунистической партии "Коммунисты России" и Дениса Ковалева, которого поддержала Казачья партия Российской Федерации.

Кожемяко был назначен на пост временно исполняющего обязанности губернатора Приморья 26 сентября 2018 года, после того как региональный избирком признал недействительными результаты выборов главы региона, прошедших в два тура 9 и 16 сентября. 16 декабря 2018 года на повторных выборах губернатора Кожемяко был избран руководителем региона. В выборах участвовал в качестве самовыдвиженца, получил 61,88% голосов избирателей, 20 декабря того же года состоялась его инаугурация.

С ноября 2019 года - секретарь приморского регионального отделения партии "Единая Россия", входит в состав президиума местного политсовета партии.