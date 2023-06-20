Лавров заявил, что Запад рассматривает ОДКБ в качестве угрозы

По словам главы МИД РФ, западные страны пытаются внести раскол в ряды организации, как и разобщить БРИКС и ШОС

МИНСК, 20 июня. /ТАСС/. Запад видит в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) угрозу своему доминированию на международной арене, в этой связи он пытается внести раскол в ее ряды, как и разобщить БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР) и Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Об этом заявил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи руководителей делегаций, участвующих в заседании Совета глав МИД (СМИД) ОДКБ, с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Мы отметили то, что эта организация, так же как и Шанхайская организация сотрудничества, как БРИКС, рассматриваются Западом в качестве угроз своему доминированию на международной арене, в качестве формирующихся центров будущего многополярного мироустройства, в котором Запад видит угрозу своим интересам, своей гегемонии", - указал глава российского дипведомства.

"И в этом плане мы также наблюдаем отчаянные, агрессивные действия Запада по внесению раскола в ряды членов ОДКБ, как и в ряды БРИКС, в ряды Шанхайской организации сотрудничества, других независимых от него структур, включая попытки прибегать к нечистоплотным методам, чтобы вбивать клинья в отношения между членами Организации Договора о коллективной безопасности", - отметил Лавров.

Он сообщил, что стороны провели полуторачасовую беседу с президентом Белоруссии, на которой Лукашенко изложил свои оценки ситуации в мире, идущие в русле общих действий и обосновывающие дальнейшее развитие ОДКБ. Участники встречи пришли к выводу, что необходимо противостоять давлению Запада и в полной мере выполнять союзнические обязательства, укреплять солидарность.

"И президент Белоруссии подчеркнул, что этого требует, по его мнению, которое мы разделяем, не только союзнический моральный долг, но и сугубо прагматичные интересы. Потому что в конечном итоге нам всем в рамках ОДКБ, в рамках СНГ (Содружества Независимых Государств - при. ТАСС), в рамках Евразийского экономического союза и, конечно, в рамках Союзного государства вместе жить и вместе решать наши проблемы. Мы никуда друг от друга не денемся", - подытожил глава МИД РФ.