ГД инициировала проведение парламентского расследования преступлений Украины против детей

В состав соответствующей комиссии вошли 13 депутатов

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла постановление о поддержке инициативы возбуждения парламентского расследования преступных действий в отношении детей со стороны Украины. Документ предусматривает создание совместно с Совфедом комиссии для такого расследования.

"Поддержать инициативу возбуждения парламентского расследования преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима, выдвинутую депутатами Государственной думы", - указывается в постановлении.

В состав комиссии вошли 13 депутатов, сопредседателем от Госдумы стала вице-спикер палаты Анна Кузнецова.