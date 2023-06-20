20 июня, 09:41,
обновлено 20 июня, 09:50
Военная операция на Украине

ГД инициировала проведение парламентского расследования преступлений Украины против детей

Марат Абулхатин/ фотослужба Госдумы РФ/ ТАСС
Здание Госдумы РФ
© Марат Абулхатин/ фотослужба Госдумы РФ/ ТАСС

В состав соответствующей комиссии вошли 13 депутатов

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла постановление о поддержке инициативы возбуждения парламентского расследования преступных действий в отношении детей со стороны Украины. Документ предусматривает создание совместно с Совфедом комиссии для такого расследования.

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"Поддержать инициативу возбуждения парламентского расследования преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима, выдвинутую депутатами Государственной думы", - указывается в постановлении.

В состав комиссии вошли 13 депутатов, сопредседателем от Госдумы стала вице-спикер палаты Анна Кузнецова. 

Теги:
УкраинаРоссияКузнецова, Анна ЮрьевнаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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