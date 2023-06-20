Володин обсудил с председателем парламента Монголии межпарламентские отношения

В ходе встречи было подписано положение о деятельности комиссии по сотрудничеству Федерального собрания России и Великого государственного хурала республики

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин обсудил во вторник в Москве с председателем парламента Монголии Гомбожавыном Занданшатаром межпарламентские отношения двух стран, сообщила пресс-служба Госдумы.

"20 июня в Государственной думе спикеры обсудили развитие отношений в рамках парламентского измерения. В ходе встречи было подписано положение о деятельности комиссии по сотрудничеству Федерального собрания Российской Федерации и Великого государственного хурала Монголии", - отмечается в сообщении.

Володин отметил важность дружбы России и Монголии. "Дружба наших стран проверена годами, и нам надо максимально сосредоточиться на конкретных вопросах, решения которых от нас ждут люди. Реализацию этих подходов мы видим в создании межпарламентской комиссии", - сказал Володин, высказывания которого приводит пресс-служба Госдумы.

Как подчеркнул Володин, между Россией и Монголией укрепляется экономическое, энергетическое, гуманитарное сотрудничество. "Только за прошлый год товарооборот между двумя странами вырос почти на 42% и составил $2,6 млрд", - сказал он.

Председатель парламента Монголии в свою очередь отметил, что Монголия "стремится развивать всеобъемлющее стратегическое партнерство и взаимовыгодное сотрудничество с Россией во многих сферах экономики, расширять образовательные и культурно-гуманитарные связи". По итогам встречи он предложил провести первое заседание комиссии этой осенью в Улан-Баторе, а также пригласил председателя Госдумы посетить Монголию с визитом. Володин поблагодарил его за приглашение.