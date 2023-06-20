Песков заявил, что Путин открыт к диалогу и контактам по украинской теме

Позиция Киева не дает стабильной почвы для переговоров, отметил пресс-секретарь президента России

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин открыт к диалогу и контактам по украинской теме, но нынешняя позиция Киева не дает стабильной почвы для переговоров, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Путин открыт к диалогу, он открыт к контактам. Весьма и весьма продуктивный разговор состоялся в субботу с африканской делегацией, и этот диалог будет продолжаться", - сказал он в ответ на вопрос, с кем Москва готова говорить после отказа Киева от уже парафированных стамбульских договоренностей.

Другая сторона вопроса, продолжил Песков, - это "потенциальная результативность такого разговора". "В условиях той позиции, которую сейчас занимает украинский режим, и предыстории этой позиции вряд ли приходится говорить о хоть какой-то стабильной почве для таких эвентуальных переговоров", - отметил представитель Кремля.