20 июня, 10:25,
обновлено 20 июня, 10:28
Военная операция на Украине

Песков заявил, что Путин открыт к диалогу и контактам по украинской теме

Михаил Метцель/ ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ ТАСС

Позиция Киева не дает стабильной почвы для переговоров, отметил пресс-секретарь президента России

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин открыт к диалогу и контактам по украинской теме, но нынешняя позиция Киева не дает стабильной почвы для переговоров, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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"Путин открыт к диалогу, он открыт к контактам. Весьма и весьма продуктивный разговор состоялся в субботу с африканской делегацией, и этот диалог будет продолжаться", - сказал он в ответ на вопрос, с кем Москва готова говорить после отказа Киева от уже парафированных стамбульских договоренностей.

Другая сторона вопроса, продолжил Песков, - это "потенциальная результативность такого разговора". "В условиях той позиции, которую сейчас занимает украинский режим, и предыстории этой позиции вряд ли приходится говорить о хоть какой-то стабильной почве для таких эвентуальных переговоров", - отметил представитель Кремля. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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