Песков считает, что работа по обмену пленными "должна вестись в тишине"

Пресс-секретарь президента РФ назвал эту тему "достаточно чувствительной"

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Обмен пленными является кропотливой работой, которую лучше не нарушать никакими комментариями, заявил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил о том, что Киев будет добиваться обмена 22 участников националистического батальона "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ), которых судят за попытку насильственного захвата власти и изменения конституционного строя в Донецкой Народной Республике.

"Я не хотел бы никак комментировать тему обменов. Она достаточно чувствительная. Это сложная, кропотливая работа, и она должна вестись в тишине", - сказал представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать заявление Подоляка.

14 июня в Южном окружном военном суде в Ростове начался процесс по делу членов батальона "Азов". Изначально фигурантами обвинения были 24 человека, но двое из них были обменяны. На скамье подсудимых находятся в том числе восемь женщин, которые работали в пункте тылового обеспечения на территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе поварами.

Кроме того, в числе подсудимых участники "Азова", которые весной 2022 года собирали информацию о местонахождении союзных сил ДНР и РФ, передавали ее для обстрелов, а также стреляли из автомата АК-74М по позициям союзных сил ДНР и РФ. Часть из них готовились к насильственному захвату новых неподконтрольных им территорий ДНР, контролировали блокпосты, охраняли и обороняли военный городок, а также оккупированные территории ДНР. Они были задержаны при попытке выхода из зоны боевых действий вблизи металлургического комбината.