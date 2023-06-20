Песков: РФ не умаляет значение выстраивания более предсказуемых отношений между КНР и США

По словам пресс-секретаря президента, уровень отношений стратегического партнерства с Китаем позволяет быть уверенными, что выстраивание таких отношений с другими странами никогда не будет направлено против России

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Москва не принижает значение выстраивания более предсказуемых отношений между Пекином и Вашингтоном. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В данном случае, безусловно, Китай реализует свои суверенные права на выстраивание отношений с другими странами. И тем более вряд ли стоит умалять значение выстраивания предсказуемых отношений между Китаем и Соединенными Штатами. Но уровень отношений стратегического партнерства с Китаем позволяет быть уверенными, что выстраивание таких отношений с другими странами никогда не будет направлено против нашей страны", - сказал представитель Кремля на просьбу прокомментировать состоявшийся визит госсекретаря США Энтони Блинкена в КНР.

18-19 июня Блинкен посетил Пекин и встретился с представителями китайского руководства. Он заявил, что еще несколько представителей американской администрации посетят Китай в скором времени. Госсекретарь также сообщил, что пригласил министра иностранных дел Китая Цинь Гана в Вашингтон, и тот принял приглашение. Это первое посещение Китая главой Госдепартамента с октября 2018 года. В Пекине Блинкен также встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК, членом Политбюро Ван И.