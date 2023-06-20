Путин проведет объемное совещание о развитии внутренних водных путей

В ходе мероприятия в том числе будут обсуждаться вопросы строительства речных судов на российских верфях для перевозки пассажиров

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет сегодня совещание по развитию внутренних водных путей, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня президент будет заниматься очень важной темой - вопросами развития водотранспортной системы страны, в том числе вопросами строительства речных судов на отечественных верфях для перевозки пассажиров. Он сегодня проведет очень важное совещание по всем этим вопросам", - сказал представитель Кремля. "Большое мероприятие сегодня планируется", - отметил он.

Песков пояснил, что, помимо вступительного слова Путина, запланирован доклад главы Минтранса Виталия Савельева о развитии инфраструктуры и приобретении судов для развития перевозок пассажиров, особый доклад мэра Москвы Сергея Собянина о развитии речного транспорта столицы, доклад губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о развитии речного судоходства на Волге и доклад вице-премьера - главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова о строительстве речных судов на верфях России. "Очень важная тема для нашей страны с нашей географией, поэтому разговор будет серьезный и объемный", - подчеркнул Песков.

Также, добавил он, участие в совещании примут помощники главы государства Игорь Левитин и Максим Орешкин, глава Бурятии Алексей Цыденов, гендиректор АО "Государственная транспортная лизинговая компания" Евгений Дитрих, первый вице-премьер Андрей Белоусов, глава Минприроды Александр Козлов, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Николай Шульгинов, полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев, несколько губернаторов и представителей бизнеса.

По словам пресс-секретаря, начало ожидается "ближе к 17:00 мск".