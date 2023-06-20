Строительство судов, открытость к переговорам и отношения с КНР. Темы брифинга Пескова

Развитие водного транспорта, открытость России к переговорам по Украине, а также ее особые отношения с Китаем стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О планах президента
- Владимир Путин работает в Кремле. Он будет заниматься вопросами развития водотранспортной системы, в том числе строительства пассажирских судов на российских верфях.
- Помимо вступительного слова президента, в ходе совещания (около 17:00 мск) ожидаются доклады главы Минтранса Виталия Савельева, мэра Москвы Сергея Собянина (о столичном опыте), губернатора Нижегородской области Глеба Никитина (о речном судоходстве) и вице-премьера Дениса Мантурова (о постройке судов).
О визите госсекретаря США в Китай
- "В данном случае, безусловно, Китай реализует свои суверенные права на выстраивание отношений с другими странами".
- "Выстраивание таких отношений с другими странами никогда не будет направлено против нашей страны". Именно такой подход предполагают российско-китайские отношения.
О переговорах с Украиной в свете судьбы Стамбульского соглашения
- "Президент Путин открыт к диалогу, он открыт к контактам". "Другая сторона вопроса - это потенциальная результативность такого разговора". "Вряд ли приходится говорить хоть о какой-то стабильной почве для таких ивентуальных переговоров".
- В минувшую субботу Путин на встрече с лидерами и представителями миссии ряда африканских стран продемонстрировал парафированный проект договора с Украиной, который готовился в марте 2022 года в Стамбуле. Он включал 18 статей и приложения. По словам Путина, в нем были положения о нейтралитете и гарантиях безопасности.
О якобы приоритете Киева в возвращении пленных из батальона "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ)
- "Я не хотел бы никак комментировать тему обменов, она достаточно чувствительная. Это достаточно сложная, кропотливая работа, она должна вестись в тишине".
О поставках зерна Африке
- "Подчеркивается важность поставок зерна, прежде всего российского зерна на африканских континент, наиболее бедным странам".
Об астанинских переговорах по Сирии
- "Продолжение пути, очень длинного пути. Не стоит предаваться каким-то завышенным ожиданиям, но работа продолжается и будет продолжаться".
О якобы воссоздании пограничных войск
- "Мне не известно о принятии каких-либо решений". "Не могу подтвердить".