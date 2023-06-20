Строительство судов, открытость к переговорам и отношения с КНР. Темы брифинга Пескова

Сергей Мальгавко/ ТАСС
© Сергей Мальгавко/ ТАСС

Развитие водного транспорта, открытость России к переговорам по Украине, а также ее особые отношения с Китаем стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

  • Владимир Путин работает в Кремле. Он будет заниматься вопросами развития водотранспортной системы, в том числе строительства пассажирских судов на российских верфях.
  • Помимо вступительного слова президента, в ходе совещания (около 17:00 мск) ожидаются доклады главы Минтранса Виталия Савельева, мэра Москвы Сергея Собянина (о столичном опыте), губернатора Нижегородской области Глеба Никитина (о речном судоходстве) и вице-премьера Дениса Мантурова (о постройке судов).

О визите госсекретаря США в Китай

  • "В данном случае, безусловно, Китай реализует свои суверенные права на выстраивание отношений с другими странами".
  • "Выстраивание таких отношений с другими странами никогда не будет направлено против нашей страны". Именно такой подход предполагают российско-китайские отношения.

О переговорах с Украиной в свете судьбы Стамбульского соглашения

  • "Президент Путин открыт к диалогу, он открыт к контактам". "Другая сторона вопроса - это потенциальная результативность такого разговора". "Вряд ли приходится говорить хоть о какой-то стабильной почве для таких ивентуальных переговоров".
  • В минувшую субботу Путин на встрече с лидерами и представителями миссии ряда африканских стран продемонстрировал парафированный проект договора с Украиной, который готовился в марте 2022 года в Стамбуле. Он включал 18 статей и приложения. По словам Путина, в нем были положения о нейтралитете и гарантиях безопасности.

О якобы приоритете Киева в возвращении пленных из батальона "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ)

  • "Я не хотел бы никак комментировать тему обменов, она достаточно чувствительная. Это достаточно сложная, кропотливая работа, она должна вестись в тишине".

О поставках зерна Африке

  • "Подчеркивается важность поставок зерна, прежде всего российского зерна на африканских континент, наиболее бедным странам".

Об астанинских переговорах по Сирии

  • "Продолжение пути, очень длинного пути. Не стоит предаваться каким-то завышенным ожиданиям, но работа продолжается и будет продолжаться".

О якобы воссоздании пограничных войск

  • "Мне не известно о принятии каких-либо решений". "Не могу подтвердить".
 
Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаСирияРоссияКитайПесков, Дмитрий СергеевичВоенная операция на Украине
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