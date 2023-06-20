Строительство судов, открытость к переговорам и отношения с КНР. Темы брифинга Пескова

Развитие водного транспорта, открытость России к переговорам по Украине, а также ее особые отношения с Китаем стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Владимир Путин работает в Кремле. Он будет заниматься вопросами развития водотранспортной системы, в том числе строительства пассажирских судов на российских верфях.

Помимо вступительного слова президента, в ходе совещания (около 17:00 мск) ожидаются доклады главы Минтранса Виталия Савельева, мэра Москвы Сергея Собянина (о столичном опыте), губернатора Нижегородской области Глеба Никитина (о речном судоходстве) и вице-премьера Дениса Мантурова (о постройке судов).

О визите госсекретаря США в Китай

"В данном случае, безусловно, Китай реализует свои суверенные права на выстраивание отношений с другими странами".

"Выстраивание таких отношений с другими странами никогда не будет направлено против нашей страны". Именно такой подход предполагают российско-китайские отношения.

О переговорах с Украиной в свете судьбы Стамбульского соглашения

"Президент Путин открыт к диалогу, он открыт к контактам". "Другая сторона вопроса - это потенциальная результативность такого разговора". "Вряд ли приходится говорить хоть о какой-то стабильной почве для таких ивентуальных переговоров".

В минувшую субботу Путин на встрече с лидерами и представителями миссии ряда африканских стран продемонстрировал парафированный проект договора с Украиной, который готовился в марте 2022 года в Стамбуле. Он включал 18 статей и приложения. По словам Путина, в нем были положения о нейтралитете и гарантиях безопасности.

О якобы приоритете Киева в возвращении пленных из батальона "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ)

"Я не хотел бы никак комментировать тему обменов, она достаточно чувствительная. Это достаточно сложная, кропотливая работа, она должна вестись в тишине".

О поставках зерна Африке

"Подчеркивается важность поставок зерна, прежде всего российского зерна на африканских континент, наиболее бедным странам".

Об астанинских переговорах по Сирии

"Продолжение пути, очень длинного пути. Не стоит предаваться каким-то завышенным ожиданиям, но работа продолжается и будет продолжаться".

О якобы воссоздании пограничных войск