Песков сообщил, что работа по урегулированию в Сирии идет и будет продолжаться

Пресс-секретарь президента назвал встречу по Сирии в Астане "продолжением очень длинного пути"

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Москва продолжит усилия по сирийскому урегулированию, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля в беседе с журналистами назвал встречу по Сирии в Астане 20 июня "продолжением очень длинного пути". "Разумеется, не стоит предаваться каким-то завышенным ожиданиям, но работа продолжается и будет продолжаться", - подчеркнул Песков.

По его словам, "российская сторона продолжает свою последовательную линию" по сирийскому урегулированию.

В Астане на 20-й международной встрече по Сирии заместители министров иностранных дел РФ, Турции, Сирии и Ирана обсудят борьбу с терроризмом и другие вопросы, связанные с комплексным урегулированием ситуации в Сирии, а также дорожную карту по нормализации отношений между Анкарой и Дамаском. По данным МИД Казахстана, в переговорах, которые пройдут 20-21 июня, примут участие делегации стран-гарантов - России, Турции и Ирана, а также представители правительства Сирии и сирийской оппозиции. В качестве наблюдателей ожидается прибытие представителей ООН, Иордании, Ирака и Ливана.