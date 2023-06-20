20 июня, 10:29

Песков не комментирует данные NYT о якобы подготовке покушения на бежавшего полковника СВР

В частности, газета ссылается на данные из книги историка разведки Колдера Уолтона "Шпионы: Эпическая разведывательная война между Востоком и Западом"

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать в беседе с журналистами публикацию газеты The New York Times о том, что российские спецслужбы якобы пытались организовать убийство бежавшего в США полковника СВР Александра Потеева.

"Нет, не могу никак прокомментировать, я не понимаю, о чем там идет речь", - сказал представитель Кремля.

Газета, в частности, ссылается на данные из книги историка разведки Колдера Уолтона "Шпионы: Эпическая разведывательная война между Востоком и Западом". 

Теги:
СШАРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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