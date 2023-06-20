Госдума приняла закон о 30 сутках ареста за нарушение режима военного положения

Также появилась возможность задержания пассажирского транспорта при отсутствии маршрутной карты

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о штрафах и административном аресте на срок до 30 суток за нарушение режима военного положения. Также закон вводит возможность задержания пассажирского транспорта при отсутствии маршрутной карты.

Документ был внесен в Госдуму 28 октября 2021 года Госсобранием Башкортостана. Первое чтение состоялось 5 апреля этого года, второе - 14 июня.

Законом вносятся изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Статья 27.13 (задержание транспортного средства) дополняется положением о возможности задержания до оплаты административного штрафа транспорта, на котором регулярные перевозки пассажиров осуществляются без маршрутной карты. Сейчас штраф за подобное нарушение для водителя составляет 5 тыс. рублей, для должностных лиц - 30 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей и юрлиц - 300 тыс. рублей.

Также законом вводится административная ответственность за нарушение режима военного положения. За несоблюдение норм, установленных законом "О военном положении", федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ по вопросам военного положения, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, для граждан предусмотрен штраф до 1 тыс. рублей или административный арест на срок до 30 суток. Для должностных лиц штраф составит до 2 тыс. рублей или административный арест на срок до 30 суток.

За аналогичное нарушение, совершенное с использованием транспортного средства, гражданам может грозить штраф до 1 тыс. рублей с конфискацией транспорта или без таковой либо административный арест на срок до 30 суток с конфискацией транспорта или без. Для должностных лиц предусмотрен штраф до 2 тыс. рублей с конфискацией транспорта или без таковой либо административный арест на срок до 30 суток с конфискацией транспортного средства или без нее.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.