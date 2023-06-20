Госдума приняла закон об основаниях освобождения от уголовной ответственности бойцов СВО

Принятые нормы также будут распространяться на правоотношения, связанные с прохождением военной службы лицами, в отношении которых осуществлялось уголовное преследование на территории новых регионов до даты их принятия в состав РФ

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Госдума приняла во вторник сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который устанавливает правовые гарантии и основания освобождения от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ (ВС РФ) в период мобилизации, военного положения или в военное время.

Документ внесен группой парламентариев во главе с председателями комитетов Госдумы и Совфеда по госстроительству Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом 13 июня, первое чтение состоялось 14 июня.

Принятый закон подразумевает, что лица, совершившие преступления небольшой и средней тяжести, призванные на службу по мобилизации или заключившие контракт с Вооруженными силами РФ, освобождаются от уголовной ответственности со дня увольнения со службы или получения госнаграды. Аналогичный порядок прописывается и в отношении осужденных, приговоры по делам которых вступили в законную силу.

Ко второму чтению профильный думский комитет поддержал поправки, в которых определен список статей Уголовного кодекса РФ, совершение которых не позволит претендовать на обозначенные инициативой гарантии. Так, не будут освобождаться от ответственности осужденные за террористический акт, содействие террористической деятельности, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганду терроризма, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, организацию террористического сообщества и участие в нем, организацию террористической организации и участие в ней.

Также нормы не будут распространяться на лиц, осужденных за шпионаж, захват заложников и по статьям, связанным с уголовной ответственностью за экстремистские преступления. Кроме того, исключением станет "совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних". Речь, в частности, идет об изнасиловании несовершеннолетних, о насильственных действиях сексуального характера в отношении детей и подростков, половом сношении с детьми, развратных действиях в отношении них.

Принятые нормы также будут распространяться на правоотношения, связанные с прохождением военной службы лицами, в отношении которых осуществлялось уголовное преследование на территории новых регионов до даты их принятия в состав РФ. Документ должен вступить в силу со дня его официального опубликования.