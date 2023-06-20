Кандидаты от ЛДПР и "Коммунистов России" подали документы на выборы главы Омской области

Речь идет о Максиме Макаленко и Владимире Казанине

ОМСК, 20 июня. /ТАСС/. Координатор омского отделения ЛДПР Максим Макаленко и первый секретарь омского отделения партии "Коммунисты России" Владимир Казанин подали документы в региональную избирательную комиссию на участие в выборах губернатора Омской области. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе избиркома.

"Макаленко и Казанин подали документы", - сказали в избиркоме.

Выборы губернатора Омской области пройдут 9 и 10 сентября. 10 июня началось выдвижение кандидатов на этот пост. Ранее документы на участие в выборах подали самовыдвиженцы Юрий Александров и Вадим Черкин, а также депутат Государственной думы от КПРФ Андрей Алехин. В понедельник омское отделение партии "Единая Россия" выдвинуло кандидатом на пост главы региона врио губернатора Омской области, экс-главу кабмина ДНР Виталия Хоценко.

29 марта президент России Владимир Путин освободил от должности главы Омской области Александра Буркова, который возглавлял регион с сентября 2018 года. Временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Хоценко. Он является выпускником четвертого потока в так называемой школе губернаторов, финалист конкурса "Лидеры России" 2018-2019 годах.