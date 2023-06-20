В прифронтовой Васильевке на Запорожье сократили продолжительность комендантского часа

Он будет действовать с 21:30 до 05:00 мск

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Власти Запорожской области сократили продолжительность комендантского часа в прифронтовой Васильевке и Васильевском районе. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"Подписал указ "О режиме комендантского часа в городе Васильевка и Васильевском районе", согласно которому с 20 июня 2023 года в Васильевке и Васильевском районе устанавливается комендантский час с 21:30 до 05:00 [мск]", - написал Балицкий в Telegram-канале.

Ранее в Васильевке комендантский час действовал с 20:00 до 06:00.