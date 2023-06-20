Россия не снимает требования о запуске аммиакопровода Тольятти - Одесса

Замглавы МИД Сергей Вершинин сообщил, что возможности быстро его запустить нет

МОСКВА, 20 июня, /ТАСС/. Россия не снимает своих требований о запуске аммиакопровода Тольятти - Одесса, но возможности быстро его запустить нет. Об этом заявил во вторник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Мы это требование не снимаем, потому что оно вписано в оба пакета, в общие договоренности, <...> но одновременно мы понимаем, что после этого подрыва украинской стороной аммиакопровода реальных возможностей быстро к нему приступить нет", - сказал он, отвечая на вопрос о том, остаются ли требования РФ запустить аммиакопровод.