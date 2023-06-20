20 июня, 11:59

Россия не снимает требования о запуске аммиакопровода Тольятти - Одесса

Роман Канащук/ ТАСС
Здание МИД РФ
© Роман Канащук/ ТАСС

Замглавы МИД Сергей Вершинин сообщил, что возможности быстро его запустить нет

МОСКВА, 20 июня, /ТАСС/. Россия не снимает своих требований о запуске аммиакопровода Тольятти - Одесса, но возможности быстро его запустить нет. Об этом заявил во вторник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Мы это требование не снимаем, потому что оно вписано в оба пакета, в общие договоренности, <...> но одновременно мы понимаем, что после этого подрыва украинской стороной аммиакопровода реальных возможностей быстро к нему приступить нет", - сказал он, отвечая на вопрос о том, остаются ли требования РФ запустить аммиакопровод. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация